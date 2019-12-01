Son Dakika Haberleri: Hindistan'da aşırı yağışlarda 5 kişi yaşamını yitirdi
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Hindistan'da aşırı yağışlarda 5 kişi yaşamını yitirdi

6 saat önce

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da aşırı yağışlarda 5 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin 6 bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Yetkililer, şiddetli yağışların 2 gün boyunca süreceğini belirtirken, Puduçeri'de eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Cuddalore'de 5 bin ev sular altında kaldı, Çennai'nin çevresinde ise 100'ün üzerinde evi su bastı.

Yetkililer, Cuddalore'de 1000 kişinin tahliye edildiğini ve geçici kamplara alındığını belirtirken, balıkçılara denize açılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.

Hindistan, Puduçeri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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