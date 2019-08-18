Son Dakika Haberleri: Hindistan'da aşırı yağışların bilançosu artıyor: En az 350 ölü
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Hindistan'da aşırı yağışların bilançosu artıyor: En az 350 ölü

26 dakika önce

Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kaymaları ve kazalarda ölenlerin sayısı 350'ye çıktı.

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Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kaymaları ve kazalarda ölenlerin sayısı 350'ye çıktı
Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:18 
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