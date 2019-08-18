Hindistan'da aşırı yağışların bilançosu artıyor: En az 350 ölü
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Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kaymaları ve kazalarda ölenlerin sayısı 350'ye çıktı.
Hindistan
'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kaymaları ve kazalarda ölenlerin sayısı 350'ye çıktı
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:18
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