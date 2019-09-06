Son Dakika Haberleri: Hindistan'da asırlık bina çöktü: 5 ölü
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Hindistan'da asırlık bina çöktü: 5 ölü

52 dakika önce

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 100 yıllık bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hindistan'da asırlık bina çöktü: 5 ölü, System.String[]

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 100 yıllık bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Ahmedabad şehrinin Amraiwadi bölgesinde dün çöken asırlık üç katlı binanın enkazında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının bu sabah itibarıyla son bulduğunu aktaran yetkililer, enkazdan yaralı halde çıkarılan, aralarında 2 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 8 kişinin ise tedavi altına alındığını bildirdi.

İtfaiye görevlisi Jayesh Khadia, 1919'da inşa edilen binada mülk sahibi ve akrabalarının yanı sıra iki veya üç kiracı ailenin yaşadığı bilgisini paylaştı.

Ahmedabad, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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