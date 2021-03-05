Hindistan'da asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu - Son Dakika

Hindistan'da asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu

05.03.2021 17:06
Hindistan'da asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu, System.String[]

Hindistan'da evlilik teklifini reddettiği kişi tarafından asitli saldırıya uğrayan Pramodini Roul, hayatının aşkını 13 yıl sonra buldu.

Hindistan'da evlilik teklifini reddettiği kişi tarafından asitli saldırıya uğrayan Pramodini Roul, hayatının aşkını 13 yıl sonra buldu. Roul hastanede gördüğü sırada tanıştığı Saroj Sahoo (29) ile evlendi.

Hindistan'da 15 yaşında iken evlilik teklifini reddettiği kişi tarafından asitli saldırıya uğrayan Pramodini Roul'un hayatı kabusa döndü. Yüzü asitle yakılan Roul yıllarca tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Saroj Sahoo (29) ile dünya evine girmeye karar verdi. Çiftin 2018 yılında tanıştığı ve 1 Mart'ta ülkenin Odisha eyaletindeki Jagatsinhpur kasabasında evlendiği ifade edildi. Yüzünün büyük bir kısmı asit saldırısında yanan ve saçları olmayan Roul,dillere destan bir düğün ile dünya evine girdi. Yerel basına konuşan Roul, saçları olmamasına rağmen peruk taktığını her şeye rağmen gerçek aşkı bulmanın mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti. Çiftin, Odisha kentinde ülkede asitli saldırılardan kurtulanlar için çalışan bir sivil toplum kuruluşunda çalıştığı belirtildi.


Hindistan'da asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu
Hindistan'da asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu
Hindistan'da asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu

Evlilik, India, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hindistan'da asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Sakatlığı bulunan Ozan Kabak, Liverpool'un Fulham maçında forma giyemeyecek Askerden yeni gelen gencin cansız bedeni su kanalında bulundu, acılı anne sinir krizi geçirdi Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden genç kız gözaltına alındı "FETÖ'ye yardım" suçundan 5 yıl hapis cezası alan iş adamı Mubariz Gurbanoğlu tahliye edildi Korona ölümlerinin önüne geçilemeyen Brezilya'da, Cumhurbaşkanı Bolsonaro'dan tepki çeken sözler: Mızmızlanmayı kesin
Christoph Daum'un Türkiye paylaşımlarına Emre Belözoğlu'ndan tepki: Bizi rahatsız ediyor Christoph Daum'un Türkiye paylaşımlarına Emre Belözoğlu'ndan tepki: Bizi rahatsız ediyor         
16:54
Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın devre arkadaşı canlı yayında yıllığı okudu: Saf Anadolu insanı Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın devre arkadaşı canlı yayında yıllığı okudu: Saf Anadolu insanı         
16:21
Son Dakika: Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbol yorumculuğunu bıraktı Son Dakika: Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbol yorumculuğunu bıraktı         
15:55
11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti         
15:44
Maçta sakatlanan Mesut Özil'e en büyük destek eşi Amine Gülşe'den geldi Maçta sakatlanan Mesut Özil'e en büyük destek eşi Amine Gülşe'den geldi         
15:32
Emanet edilen köpeğe cinsel istismar suçuna 'sahipli mala zarar vermek'ten iddianame hazırlandı Emanet edilen köpeğe cinsel istismar suçuna 'sahipli mala zarar vermek'ten iddianame hazırlandı         
15:15
Vatandaşın kafasındaki soru işaretleri kalkacak! Faizsiz ev ve araç edindirme şirketleriyle ilgili yasa çıktı Vatandaşın kafasındaki soru işaretleri kalkacak! Faizsiz ev ve araç edindirme şirketleriyle ilgili yasa çıktı         
14:37
Bitlis'te şehit olan 11 askerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenlendi Bitlis'te şehit olan 11 askerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenlendi         
14:20
Trabzon'da akılalmaz olay! Temaslılarını gizlediler, gerçek boş pide kutularıyla ortaya çıktı Trabzon'da akılalmaz olay! Temaslılarını gizlediler, gerçek boş pide kutularıyla ortaya çıktı         
13:59
Tokatlı çoban, arazide bulduğu taşın 'gök taşı' olduğunu öğrenince 200 bin dolara satışa çıkardı Tokatlı çoban, arazide bulduğu taşın 'gök taşı' olduğunu öğrenince 200 bin dolara satışa çıkardı         
13:34
Bitlis'te şehit olan Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı: Şehit olursam beni babamın yanına gömün Bitlis'te şehit olan Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı: Şehit olursam beni babamın yanına gömün         
13:09
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Rahip, sahte silahla süpermarket ve eczaneden 2 bin lira gasbetti Rahip, sahte silahla süpermarket ve eczaneden 2 bin lira gasbetti         
12:11
Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı         
11:41
Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada         
11:23
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
Kırmızı kategorideki ilde 25 kişilik grubun eğlencesi polis baskınıyla yarım kaldı Kırmızı kategorideki ilde 25 kişilik grubun eğlencesi polis baskınıyla yarım kaldı         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 17:15:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei