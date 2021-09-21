Hindistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi - Son Dakika

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.
Hint ordusundan yapılan açıklamada, askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında Udhampur'daki ormanlık alana düştüğü bildirildi.
Helikopterde bulunan 2 askerin ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, askerlerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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