Hindistan'daki askeri reform planı protestolarında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hindistan'daki askeri reform planı protestolarında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

17.06.2022 16:47

Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan askeri reformun açıklanması üzerine pek çok eyalette düzenlenen protestolarda 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan askeri reformun açıklanması üzerine pek çok eyalette düzenlenen protestolarda 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

BBC'de yer alan habere göre, plandan rahatsız olan çok sayıda protestocu Bihar, Telangana, Uttar Pradesh ve Batı Bengal dahil pek çok eyalette sokaklara döküldü.

Ülkenin güneyindeki Telangana eyaletinin Secunderabad kentinde polis ve protestocular arasında çıkan çatışmada bir protestocu öldü, 13 kişi yaralandı.

Bihar ve Telangana'da otobüsleri ve tren vagonlarını yakan protestocular bazı yerlerde polisi aşırı güç kullanmakla suçladı.

Protestocular, hükümetin geçici askeri planının, sabit maaşları ve emekli maaşlarını garanti eden kalıcı askeri işleri elde etme şanslarını azaltacağını savunuyor.

Agnipath planı, ordunun yapısını zayıflatabileceği ve ulusal güvenlik için ciddi sonuçlara

neden olabileceğini söyleyen bazı askeri uzmanlar tarafından eleştiriler aldı.

Emekli Tümgeneral Sheonan Singh, reform hakkında yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerinin verimliliğini etkileyebilecek aptalca bir adım." ifadesini kullandı.

Öte yandan bazı uzmanlar, söz konusu planın Hindistan güçlerini modernize etmeye yardımcı olabileceğini ve orduya fayda sağlayacağını savundu.

Federal hükümet ise protestocuları yatıştırmak amacıyla 23 yaşına kadar olan adayların program kapsamında ilk yıl içinde başvurabileceğini duyurdu.

Protestolara yol açan "Agnipath" planı

Hint hükümeti, 14 Haziran'da, Hindistan Ordusu, Hint Donanması ve Hindistan Hava Kuvvetlerine kısa vadeli sözleşmeli olarak asker alımı için "büyük savunma politikası reformu" olarak nitelendirdiği "Agnipath" planını açıklamıştı.

Ülkede protestolara yol açan plan kapsamında, askerler 6 ayı eğitim olmak üzere toplam 4 yıl görev yapacak. Her yıl 45 bin ila 50 bin asker alınması planlanan programda sadece askerlerin yüzde 25'i görevine devam edebilecek.

17,5 ile 21 yaş arasındaki gençleri hedefleyen plan kapsamında askerlere aylık 384 dolar başlangıç ??maaşı ödenecek.

Askerlerin 4 yıllık görev süresinin ardından ne yapacağı ise ülkede endişeye yol açıyor.

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Hindistan'da askeri reform protestolarında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı Hindistan'da askeri reform protestolarında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı 2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'daki askeri reform planı protestolarında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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