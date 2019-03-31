Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Askeri Uçak Düştü

Hindistan'da Askeri Uçak Düştü

57 dakika önce

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait MiG-27 tipi savaş uçağı Rajasthan eyaletinde düştü.

Hindistan'da Askeri Uçak Düştü, System.String[]
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait MiG-27 tipi savaş uçağı Rajasthan eyaletinde düştü.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait MiG-27 tipi savaş uçağı Rajasthan eyaletine bağlı Jodhpur şehrinde düştü. Hindistan resmi haber ajansından yapılan açıklamada, pilotun kurtulduğu belirtildi. Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise uçağın motorunda arıza yaşandığı ifade edildi.

Utarlai hava üssünden havalanan uçağın rutin görevini gerçekleştirdiği öğrenildi. - YENİ DELHİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Racasthan, Hindistan, 3. Sayfa
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