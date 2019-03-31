Hindistan'da Askeri Uçak Düştü
57 dakika önce
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait MiG-27 tipi savaş uçağı Rajasthan eyaletinde düştü.
Hindistan
Hava Kuvvetlerine ait MiG-27 tipi savaş uçağı Rajasthan
eyaletinde düştü.
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait MiG-27 tipi savaş uçağı Rajasthan eyaletine bağlı Jodhpur şehrinde düştü. Hindistan resmi haber ajansından yapılan açıklamada, pilotun kurtulduğu belirtildi. Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise uçağın motorunda arıza yaşandığı ifade edildi.
Utarlai hava üssünden havalanan uçağın rutin görevini gerçekleştirdiği öğrenildi. - YENİ DELHİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:06 Kaynak: İHA
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