Hindistan'da çöken köprü faciasında bilanço artıyor: En az 90 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Hindistan'da çöken köprü faciasında bilanço artıyor: En az 90 kişi yaşamını yitirdi

31.10.2022 00:28

Hindistan'da üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu esnada asma köprü çöktü. Yüzlerce kişinin nehre düştüğü olayda en az 90 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı. İnsanlar köprünün parçalarına tutunarak hayatta kalmaya çalışırken, yetkililer ölü sayısının yükselmesinden endişe ediyor.

Hindistan'da ülkenin batısındaki Gujarat eyaletinin Morbi kasabasında gerçekleşen olayda Machchhu nehri üzerinde bir asma köprü çöktü. Üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu bir asma köprünün çökmesiyle insanlar nehre düştü.

Hindistan'da asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 90 kişi öldü

EN AZ 90 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye yetkilisi Devendrasinh Jadeja, olayda, en az 90 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Jadeja, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp kişi sayısının henüz tespit edilemediğini aktardı. Gujarat Emniyet Müdürü Ashish Bhatia ise çok sayıda kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Hindistan'da asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 90 kişi öldü

PARÇALARA TUTUNARAK HAYATTA KALMAYA ÇALIŞTILAR

Yerel basına düşen görüntülerde, bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü. Bunun yanı sıra, çöken köprünün kısa süre önce yapılan bakımının ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor.

Hindistan'da asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 90 kişi öldü

ÖLENLERİN YAKINLARINA 2 BİN 430 DOLAR VERİLECEK

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla." ifadelerini kullandı. Modi ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Gujarat, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da çöken köprü faciasında bilanço artıyor: En az 90 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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