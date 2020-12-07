Hindistan'da ayı saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde ayı saldırısına uğrayan 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Angvahi köyü yakınında ormanlık alanda 8 köylünün bir ayının saldırısına uğradığını bildirdi.
Saldırıda köylülerden 4'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün ağır yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Ayıdan kaçarak ağaca tırmanan diğer bir köylünün kurtarıldığı belirtildi.
- Kaynak: AA
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