Hindistan'da ayrılıkçı hareketin liderlerinden biri teslim oldu - Son Dakika

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde merkezi hükümete karşı silahlı mücadele yürüten Assam Birleşik Kurtuluş Cephesi (ULFA) liderlerinden birinin teslim olduğu bildirildi.

Hint ordusundan yapılan açıklamada, ULFA'nın silahlı mücadeleye devam etmeyi savunan fraksiyonunun iki numaralı lideri Drishti Rajkhowa'nın, beraberinde 4 örgüt militanı ve çok sayıda silahla güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Ayrılıkçı örgütün diğer fraksiyonu, 2011'den bu yana Hint hükümetiyle barış görüşmeleri yürütüyordu.

Assam eyaletinde merkezi yönetime karşı silahlı mücadele yürüten çok sayıda etnik ayrılıkçı grup bulunuyor. Eyalette ocak ayında 8 ayrılıkçı gruba mensup 600'den fazla militan Hint hükümetinin başlattığı barış girişiminin ardından güvenlik güçlerine teslim olmuştu.