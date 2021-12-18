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Hindistan'da azınlıklar hükümeti kendileri için güvenli ortam sağlamaya çağırdı - Son Dakika

Hindistan'da azınlıklar hükümeti kendileri için güvenli ortam sağlamaya çağırdı

18.12.2021 18:59
Hindistan'da azınlıklar hükümeti kendileri için güvenli ortam sağlamaya çağırdı

YENİ Hindistan'da hükümete azınlıklar için güvenli bir ortam sağlamak için adımlar adılması çağrısında bulunuldu.

YENİ Hindistan'da hükümete azınlıklar için güvenli bir ortam sağlamak için adımlar adılması çağrısında bulunuldu.

2011'de yapılan nüfus sayımına göre ülkedeki azınlıkların sayısı toplam nüfusun yaklaşık yüzde 19,3'ünü bulurken, son zamanlarda Hindistan'da azınlıklara, özellikle Müslümanlara yönelik saldırılarda artışlar görülüyor.

Dünya Azınlık Hakları Günü'nde, azınlık topluluklarının temsilcileri, Hindistan'ın bu topluluklara yönelik saldırılara son vermediğini iddia ederek hükümeti bu konuda adım atmaya davet etti.

Hindistan'ın en büyük Müslüman örgütlerinden Hint Ulema Cemiyeti'nin liderlerinden Niyaz Faruki, AA'ya verdiği demeçte, "Azınlık karşıtı birçok güç var ve şimdi özellikle dini azınlıklar bir tehditle karşı karşıya. Örgütler ve bireyler Hindutva grupları tarafından tehdit ediliyor ve sorun ağırlaşıyor. Alışılmadık olan şey şu ki (bu tür) saldırılar artık dikkate alınmıyor." dedi.

Faruki, yetkililerin bu gruplara karşı caydırıcı önlemler almadığına bu yüzden durumun ağırlaştığına işaret ederek, "Diğer azınlıklar arasında da korku var. Hatta Dalitler de zor bir dönemle karşı karşıya. Hükümet, azınlıkları korumak için ülkemizin çıkarları adına üzerine düşeni yapmalıdır. Seçimlerde avantaj elde etmek için bence gerekli adımları atmıyorlar." " ifadelerini kullandı.

Ülkedeki Katolik dernekleri federasyonu olan Tüm Hindistan Katolik Birliğinin başkan yardımcısı Elias Vaz, çok az sayıda bir grubun toplumun sosyal dokusunu bozmaya çalıştığı yorumunu yaparak, Hindistan'ın bunun üstesinden geleceğini kaydetti.

Vaz, Hindistan'ın çeşitliliğe sahip bir ülke ve toplumun çeşitli farklı kültürler üzerine kurulmuş bir yapıda olduğunu vurgularken, hükümetin birçok yerde azınlıkları koruma görevini yerine getirmediğine dikkati çekti. Vaz, bu durumun geçici olduğu yorumunu yaparak, "Hindistan geçmişte hayatta kaldı ve bir ulus olarak hayatta kalacak." dedi.

Çok sayıda lider ülkede son dönemlerde azınlıklar arasındaki korkunun arttığına işaret etti. Shiromani Akali Dal partisi liderlerinden Prem Singh Chandumajra de "Yıllar içinde azınlıklar arasındaki korku arttı. Görünüşe göre oy kaygısı yüzünden onlar (hükümet) adım atmıyorlar. Hindistan hükümetinin tüm insanlara eşit bakması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

'Azınlıklar tamamen güvende'

Hindistan'da azınlıklara yönelik şiddet eylemlerinde belirgin bir artış görülürken, ekim ayında çıkan bir rapora göre, 2021'de Hıristiyan grupları hedef alan 300'den fazla şiddet olayı rapor edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünce Şubat 2021'de yayınlanan bir raporda da "iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) hükümetinde milliyetçi grupların dini azınlıkları cezasız bir şekilde tehdit etme, taciz etme ve saldırma konusunda güçlendiği" ifade edildi.

Hükümet tarafından kurulan Ulusal Azınlıklar Komisyonu Başkanı İkbal Singh Lalpura ise tüm vatandaşların ve azınlıkların haklarının korunduğu ve azınlıkların güvende olduğunu söyleyerek iddiaları reddetti.

Lalpura, din temelinde gerçekleşen bazı olayların olduğunu kabul ederek, " Azınlıklar Hindistan'da tamamen güvendeler ve hiçbir vahşet gerçekleşmiyor. Ama mülkte veya işte ayrımcılıkla ilgili aldığımız bazı şikayetler var. Bunlarla ilgileniyoruz. Dinler arası koordinasyon komiteleri kurmaya çalışıyoruz, böylece birbirimizle konuşabiliriz ve meseleleri çözebiliriz. Üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Togo Cumhuriyeti, Müslüman, Hükümet, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da azınlıklar hükümeti kendileri için güvenli ortam sağlamaya çağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da azınlıklar hükümeti kendileri için güvenli ortam sağlamaya çağırdı - Son Dakika
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