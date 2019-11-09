Hindistan'da Babri Cami kararından Müslümanlar memnun değil

Hindistan Yüksek Mahkemesinin, Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada Hindular lehine kararından, Müslüman lider ve örgütler memnun olmadı.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Karardan memnun değilim." dedi.

Anayasaya inançlarının tam olduğunu ve yasal hakları için mücadele ettiklerini belirten Uveysi, "Yüksek Mahkeme gerçekten de yüksek ancak yanılmaz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Uveysi, Müslümanlara verileceği açıklanan araziyle ilgili, "Bence biz bu 5 dönümlük arazi teklifini reddetmeliyiz. Bağış olarak 5 dönümlük araziye ihtiyacımız yok. Bize büyüklük yapmayın." ifadelerini kullandı.

Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu'ndan Avukat Zaferyab Jilani, başkent Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında, "Yüksek Mahkemenin kararına saygı duyuyoruz fakat sonuçtan memnun değiliz." diye konuştu.

Tartışmalı toprakların diğer tarafa verildiğine dikkati çeken Jilani, "Tüm araziyi karşı tarafa vermek haksızlık." dedi.

Hindu lider ve örgütler karardan memnun

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yüksek Mahkemenin kararı sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, tüm Hint vatandaşlarına sakin olma çağrısında bulunarak, "Bu karar, hiç kimse için bir zafer veya kayıp olarak görülmemelidir." ifadelerini kullandı.

Babri Cami kararı sonrası aralarında Ulusal Gönüllü Organizasyonu (RSS) ve Vishwa Hindu Parişad'ın (VHP) bulunduğu çok sayıda Hindu milliyetçisi örgüt, karardan memnun olduklarını duyurdu.

RSS lideri Mohan Bagvat, karardan memnuniyet duyduklarını, sonucun herhangi birinin kaybı veya kazanımı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

VHP Sözcüsü Şarad Şarma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkeme kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Davada doğruluğun kazandığını ifade eden Şarma, "Hinduların argümanlarının çoğu Yüksek Mahkemece kabul edildi. Şimdi (Babri Cami arazisinde) orada bir tapınak inşa edeceğiz." dedi.

Yüksek Mahkemenin kararı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada, Hindular lehine karar vermişti.

Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da 5 dönümlük alternatif bir arazi tahsis edileceği ifade edilmişti.

- Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuydu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu.

"Babri Camisi'nin bulunduğu alanda Ram Tapınağı olduğu" iddiası, ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin adının, "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindularca kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Modi, yıl başında Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindu Vakfı "Ram Janmabhoomi Nyas"na verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.