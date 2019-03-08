Hindistan'da Babri Camisi Anlaşmazlığında Ara Buluculuk Kararı

YENİ Hindistan
'da Yüksek Mahkeme, Müslümanlar ve Hindular arasındaki onlarca yıldır süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada taraflar arasında ara buluculuk yoluyla çözüm bulunmasına hükmetti.
Yüksek Mahkeme, Babri Camisi arazisine tapınak inşa edilip edilmeyeceğine yönelik davada, taraflar arasındaki ihtilafa ara buluculuk yoluyla çözüm bulunması yönünde karar verdi.
Emekli bir Yüksek Mahkeme yargıcının başkanlık edeceği 3 üyeli bir heyetin, taraflar arasında ara buluculuk yapacağı ve mahkemenin, heyete konuya ilişkin raporunu sunması için 4 hafta süre verdiği bildirildi.
Uttar Pradeş eyaletinin Faizabad şehrinde taraflarla bir araya gelecek ara buluculuk heyetinin, süreci toplam 8 hafta içinde tamamlaması gerekiyor.
Ara buluculuğun başarısızlıkla sonuçlanması halinde Yüksek Mahkemenin anlaşmazlığı çözeceği kaydedildi.
NDTV kanalının haberine göre, Başyargıç Ranjan Gogoi, mahkemenin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ara buluculuk yapılacak. Bunun için herhangi bir yasal engel görmüyoruz. Ara buluculuk işlemleri gizli kalacak ve basınla herhangi bir bilgi paylaşılmayacak." dedi.
Yüksek Mahkeme, geçen ayın sonunda, Babri Camisi arazisine tapınak inşa edilip edilmeyeceğine yönelik davada vereceği karar öncesinde taraflara ara buluculuk yoluyla barışçıl bir çözüm bulunması önerisinde bulunmuştu.
Babri Camisi arazisine tapınak yapılmasına karşı açılan davanın ocak ayında görülen duruşması, yargıçlardan birinin davaya katılmaması üzerine ertelenmişti.
Cami arazisi Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu
Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.
Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyor.
Aşırılıkçı Hindular, Aralık
1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.
Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.
Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini talep ediyor.
Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı almıştı.
Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının kasım ayında Ayodhya olarak değiştirilmesine karar verilmişti.
Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.
Başbakan Narendra Modi
, geçen ay başında, Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.
Diğer yandan, İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, geçen ay sonunda, Faizabad şehri yakınında Ayodhya tarihi kenti içinde bulunan Babri Camisi'ne ait "fazla" arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen "Ram Janmabhoomi Nyas" adlı Hindu vakfına verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.