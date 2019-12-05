Hindistan'da Babri Camisi'nin yıkılışının yıl dönümünde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Hindistan'ın Ayodhya (Faizabad) kentinde Babri Camisi'nin 6 Aralık 1992'de yıkılmasının 27. yıl dönümü dolayısıyla şehirdeki emniyet güçleri yüksek alarma geçirildi.

Hint basınındaki haberlere göre Ayodhya şehrinde güvenlik güçleri, olası şiddet eylemlerini engellemek için geniş çaplı önlemler aldı.

Üst düzey polis yetkilileri, şehrin dört bölgeye, bu bölgelerin alt bölümlere ayrıldığını ve güvenlik tedbirlerinin buna göre alındığını belirtti.

Polis noktalarına kum torbası barikatları kurulduğu bilgisini paylaşan yetkililer, hassas bölgelerde 250'nin üzerinde gözlem noktası oluşturulduğunu kaydetti.

Yetkililer, sorun çıkaran 300'ün üzerinde kişiye yönelik işlem yapıldığını bildirdi.

Her türlü acil durum için hızlı müdahale ve gözaltı ekipleri oluşturulan, geçici cezaevleri kurulan şehirde, emniyet güçleri yüksek alarma geçirildi.

Yüksek Mahkeme'nin kararı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davayı 9 Kasım'da sonuçlandırarak, Hindular lehine karar vermişti.

Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da 5 dönümlük alternatif arazi tahsis edileceği belirtilmişti.

Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuydu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu.

"Babri Camisi'nin bulunduğu alanda, Ram Tapınağı olduğu" iddiası, ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin adının, "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindularca kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Modi, yıl başında Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindu Vakfı "Ram Janmabhoomi Nyas"na verilmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunmuştu.