Son Dakika Haberleri: Hindistan'da bakanlık ofisinde yangın
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Hindistan'da bakanlık ofisinde yangın

23 dakika önce

Hindistan Kalkınma Bakanı Shehla Raza'nın ofisinde yangın çıktı.

Hindistan'da bakanlık ofisinde yangın, System.String[]

Hindistan Kalkınma Bakanı Shehla Raza'nın ofisinde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangın maddi hasara yol açtı.

Hindistan Kalkınma Bakanı Shehla Raza'nın ofisinde henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bakanlık o esnada Raza'nın ofisinde olmadığını, çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Yangın sonucu ofis büyük maddi zarar görürken etrafı dumanlar kapladı. Yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürülürken Bakan Raza, yangının elektrik sistemindeki kısa devre nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi.

(İHA)

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:40 Kaynak: İHA
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