- Hindistan'da Baraj Patladı: 6 Ölü
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- Hindistan'da baraj patladı: 6 ölüMUMBAİ - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle patlayan baraj 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 18 kişinin kaybolmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
- Hindistan
'da baraj patladı: 6 ölü
MUMBAİ - Hindistan'ın Maharaştra
eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle patlayan baraj 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 18 kişinin kaybolmasına neden oldu.
Hindistan'da şiddetli yağışın ardından patlayan baraj çok sayıda ölüme ve ciddi yıkıma neden oldu. Şiddetli yağışlara daha fazla direnemeyerek patlayan baraj 6 kişinin ölümüne yol açtı. Baraj suyunun büyük yıkıma neden olduğu belirtilirken, daha fazla can kaybının olmasından endişe ediliyor. Kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Her yıl Haziran ayından Eylül
kadar süren muson yağmurları sebebiyle ülkede çok sayıda bina da yıkıldı.
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