Son Dakika Haberleri: Hindistan'da barınaklarını su basan aslanlar sokağa indi
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Hindistan'da barınaklarını su basan aslanlar sokağa indi

1 saat önce

Hindistan'da barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan, (DHA)- Hindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı.

Hindistan'da barınaklarını su basan aslanlar sokağa indi

Hindistan, (DHA)- Hindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.

Görüntüler, Hindistan'ın Gucarat eyaletine bağlı Junagadh şehrinde kaydedildi. Aşırı yağışlar sonrası bulundukları barınaktan kaçan 7 aslan, şehrin sokaklarına indi.

ASLANLAR ZARARSIZ

40'tan fazla aslana ev sahipliği yapan Girnar Vahşi Yaşam Barınağı bekçisi, aslanların zararsız olduğunu ve şehirde yaşayan vatandaşların panik yapmaması gerektiğini açıkladı. Bölgedeki insanların kaydettiği görüntüler sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı, aslanların doğal habitatlarına insanların tecavüz ettiğini ve aslanların bu yüzden şehirde dolaştığı yorumlarında bulundu.

Yetkililer, aslanların yakalanması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Hindistan'da barınaklarını su basan aslanlar sokağa indi

Hindistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:34 Kaynak: DHA
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