Hindistan'da Başörtü Yasağına Kadınlardan Protesto - Son Dakika

Hindistan'nın güneyinde Karnataka'da üniversitelerde öğrencilerin başörtüsü ve burkayla okula girmeleri yasaklandı. Kararı alan yerel yönetim yetkilileri, bunun yürürlükte olan 'kıyafet tüzüğüyle uyuşmadığı' iddiasında. Başörtülü Müslüman kadınların çoğunlukta olduğu yüzlerce kişilik bir grup kararı protesto etti. Başörtü yasağını savunan sağcı Hindu grup Sri Ram Sena'nın üyeleri ise Kalaburagi'de üniversite öğrencilerine karşıt bir protesto düzenledi