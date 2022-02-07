Üye Girişi
Hindistan'da başörtülü öğrenciler ayrı sınıfa konuldu - Son Dakika

Hindistan'da başörtülü öğrenciler ayrı sınıfa konuldu

07.02.2022 15:19
Hindistan'da başörtülü öğrenciler ayrı sınıfa konuldu

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, devlete ait yüksekokulda derslere başörtülü girmelerine izin verilmeyen Müslüman öğrenciler, ayrı sınıfa konuldu.

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, devlete ait yüksekokulda derslere başörtülü girmelerine izin verilmeyen Müslüman öğrenciler, ayrı sınıfa konuldu.

Ülke basınındaki haberlere göre, Udupi bölgesinin Kundapur semtinde sadece kadınların gittiği yüksekokulda, derslere başörtülü girmelerine izin verilmeyen Müslüman öğrenciler, cuma gününden bu yana kampüs dışında oturma eylemi düzenliyordu.

Okul yetkilileri, dekanın onayıyla öğrencilerin bugünden itibaren kampüse ve derslere girmelerine izin verildiğini ancak ayrı bir sınıfa konulduklarını aktardı.

Udupi emniyet yetkilisi ST Siddalingappa da Kundapur'da kanun ve nizamla ilgili bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Ayrıca Karnataka Başbakanı Basavaraj Bommai bugün yaptığı açıklamada, anayasada okul ve kolejlerde üniformalara dair kuralların açık olduğunu, öğrencilerin buna uymasını beklediklerini ifade etti.

Diğer yandan Karnataka Yüksek Mahkemesi, kolejlerdeki başörtüsü yasağını şikayet eden 5 Müslüman kadın öğrencinin başvurusunu yarın değerlendirecek.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak günü devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulu'ndaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kadın öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine, Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş, panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak, başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

YORUMLAR
500

baş örtüsü, Müslüman, India, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da başörtülü öğrenciler ayrı sınıfa konuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:13 Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
15:08 Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış!
14:59 Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi
14:59 Üsküdar'daki patlamada bir ev harabeye döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı
14:57 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 5 dakika ayrıntısı! Zanlı Kadir Yasak ne dedi?
14:47 NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için: Rusya-Ukrayna krizinin çözümündeki tavrını nedeniyle teşekkür ederiz
14:41 Canlı yayına telefon yağdı! Kim bu büyücü Gönül Taşan? Büyüyle insanları etkiliyor, paralarına el koyuyor iddiası!
11:18 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin zanlıları adliyede: 16'sı hakkında tutuklama istendi
14:15 Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 15:26:20. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da başörtülü öğrenciler ayrı sınıfa konuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement