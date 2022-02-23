Hindistan'da başörtüsü davasında yargıcı eleştiren aktör gözaltına alındı - Son Dakika
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Hindistan'da başörtüsü davasında yargıcı eleştiren aktör gözaltına alındı

23.02.2022 16:35
Hindistan'da başörtüsü davasında yargıcı eleştiren aktör gözaltına alındı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde öğrencilerin başörtüsüyle okula gidip gidemeyeceğinin belirleneceği davada yargıcı eleştiren Hint aktör Chetan Kumar gözaltına alındı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde öğrencilerin başörtüsüyle okula gidip gidemeyeceğinin belirleneceği davada yargıcı eleştiren Hint aktör Chetan Kumar gözaltına alındı.

Hint sinema oyuncu Kumar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, daha önce bir tecavüz davasında ülkede tepkiye yol açacak şekilde yorum yapan Yüksek Mahkeme Yargıcı Krishna Dixit'i eleştirdi.

Kumar, "Yargıç Krishna Dixit bir tecavüz davasında rahatsız edici yorumda bulunmuştu. Şimdi de aynı yargıç öğrencilerin başörtüsünün devlet okullarında kabul edilip edilmeyeceğine karar veriyor. Kendisi gerekli netliğe sahip mi?" ifadelerini kullandı.

Polis yetkilileri, bu eleştirinin ardından Kumar'ın gözaltına alındığını doğruladı.

Hindistan'da, şubat ayı başında Karnata Yüksek Mahkemesi konuyla ilgili nihai bir karar verene kadar öğrencilerin dini kıyafet giymeleri yasaklandı.

Kumar'ın, eskiden "dokunulmazlar" olarak bilinen, Hindistan'ın düşük seviyedeki kast mensubu "Dalit"e ait olduğu belirtildi.

Kumar'ın gözaltına alınması ülkede öfkeye yol açtı.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksek Okulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler, tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin kıyafet kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Mahkeme başkanı, ayrıca, yetkililere eyalette başörtüsü gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi direktifini vermişti.

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Kaynak: AA

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