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Hindistan'da başörtüsü gerginliğinin tırmandığı kentte 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hindistan'da başörtüsü gerginliğinin tırmandığı kentte 2 şüpheli yakalandı

09.02.2022 12:49
Hindistan'da başörtüsü gerginliğinin tırmandığı kentte 2 şüpheli yakalandı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, öğrencilerin başörtüsü yasakları nedeniyle eylem yaptığı üniversite civarında bıçak taşıyan 2 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, öğrencilerin başörtüsü yasakları nedeniyle eylem yaptığı üniversite civarında bıçak taşıyan 2 kişi gözaltına alındı.

Indiatvnews'in haberine göre, Udupi bölgesinin Kundapur semtinde başörtüsü eylemlerine sahne olan yüksekokul yakınlarında polis, 5 şüpheliye müdahale etti.

Şüphelilerden 3'ü olay yerinden kaçarken polis, bölge halkından olmadığı tespit edilen ve bıçak taşıyan 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Polis, başörtüsü eylemleri nedeniyle gerginliğin tırmandığı Kundapur'da olası provokasyonları önlemek için olayla ilgili soruşturma başlattı.

Protesto gösterileri, sosyal medyaya da sıçrarken konu, iktidar ve muhalefet partileri arasında da gerginliğe yol açtı.

Eyalette, 7 Şubat'ta devlete ait yüksekokulda derslere başörtülü girmelerine izin verilmeyen Müslüman öğrenciler, ayrı sınıfa konulmuştu.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kadın öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine, Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel, görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

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baş örtüsü, Üniversite, India, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da başörtüsü gerginliğinin tırmandığı kentte 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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