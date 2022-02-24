Hindistan'da başörtüsü yasağı Sih öğrenciye de uygulandı - Son Dakika

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki okullarda Müslüman öğrencilere karşı yürürlükte olan başörtüsü yasağının Sihizm'e mensup bir kız öğrenciye de uygulandığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'daki Mount Carmel Pu Kız Lisesinde okul yönetimi, Sih öğrenciden dini inançları gereği taktığı "dastar"ı çıkarmasını istedi.

Okul yönetimi, öğrencinin ailesine mahkemenin yasağa ilişkin nihai kararı açıklanana kadar okullarda başörtüsü gibi dini kıyafet ve sembollerin yasak olduğunu bildirdi.

Aile ise okul yönetimine gönderdiği mektupta "bir Sih kadın veya erkeğinden dastarını çıkarmasını istemenin o kişiye ve Sih topluluğuna büyük bir hakaret olduğunu" belirterek kızlarının bu kararının arkasında olduklarını ifade etti.

Bunun yanı sıra Sih aile, okula başörtüsü ile gelmek isteyen Müslüman öğrencilere de izin verilmesi gerektiğini, ülkede halihazırda bunun uygulandığını ve başörtüsü takmanın diğer insanlar için bir sorun oluşturmadığını vurguladı.

Sihler arasında farklı şekillerde kullanılan başörtüler kutsal kabul ediliyor.

Sihizm

Hindistan'ın Pencap bölgesinde 1496-1539 yıllarında yaşamış Sihizm'in kurucusu Guru Nanak'ın doğruluk, temizlik, merhamet ve fedakarlık gibi öğütlerini rehber edinen Sihlerin 1430 sayfadan oluşan Guru Granth Sahib isimli kutsal kitabı bulunuyor.

Sih, Sanskritçe "öğrenci" anlamına geliyor ve bütün Sihler, "Guru Nanak'ın öğrencisi" olduklarına inanıyor.

Tek tanrıya inanan Sihler, inançları gereği makas ve jilet kullanmıyor. Erkekler uzattıkları saçlarını başlarının ön tarafına toplayarak kalın bir türbanla kapatıyor, sakallarını kesmiyor, kama veya kılıç taşıyor ve sağ bileklerine demir halka takıyor. Kadınlar ise temizliğe, bakıma önem veriyor ve "kor" denilen kıyafet giyiyor.

Sihizm'in dünyada 23 milyondan fazla mensubu bulunduğu, bunlardan 20 milyonunun Hindistan'da yaşadığı ifade ediliyor. Dünyadaki en önemli merkezi Hindistan'ın batısındaki Amritsar kenti olan Sihizm'in, bu şehirde "Altın Tapınak" mabedi bulunuyor.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Söz konusu öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Mahkeme başkanı, ayrıca yetkililere eyalette başörtüsü yasağı gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi direktifini vermişti.