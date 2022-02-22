Hindistan'da başörtüsü yasağına ilişkin dava sürüyor - Son Dakika

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde öğrencilerin başörtüsüyle okula gidip gidemeyeceğinin belirleneceği dava devam ediyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, eyalet genelinde uygulanan başörtüsü yasağına karşı çıkan Müslüman öğrenciler ile eyalet yönetimini karşı karşıya getiren davanın bugünkü duruşmasında mahkeme, davalı tarafın savunmasını dinledi.

Mahkemede eyalet yönetimini temsil eden Prabhuling Navadgi, davada başörtüsünün dinin temel bir uygulaması olup olmadığını belirlemenin önemli olduğunu savundu.

Anayasanın 25'inci maddesinin dinin kendisi için "esas" oluşturan uygulamalara koruma sağladığını belirten avukat Navadgi, "(Başörtüsü) Bir uygulama isteğe bağlı ise, bir din için "esas" olduğu söylenemez. Esas olduğu iddia edilen bir uygulama, eksikliğinde dinin doğasını değiştirecek şekilde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Devam eden davaya ilişkin Bengaluru'da basına açıklamada bulunan Karnataka Başbakanı Basavaraj Bommai ise, "Sorun dışardakiler tarafından yaratılıyor. Mesele, okul müdürü, öğrenciler ve veliler tarafından çözülecek. Ortamın sakinleşmesi gerekiyor. Eyalette olup bitenlere ilişkin bilgileri alıyorum." dedi.

Öte yandan Bengaluru şehrinde eğitim kurumları ve çevresinde olası başörtüsü gösterilerini engellemek için uygulanan toplanma yasağı 8 Mart'a kadar uzatıldı.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksek Okulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Mahkeme başkanı, ayrıca, yetkililere eyalette başörtüsü gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi direktifini vermişti.