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Hindistan'da başörtüsü yasağına karşı protestolar artınca okullar kapatıldı - Son Dakika

Hindistan'da başörtüsü yasağına karşı protestolar artınca okullar kapatıldı

08.02.2022 21:22
Hindistan'da başörtüsü yasağına karşı protestolar artınca okullar kapatıldı

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, başörtüsü yasağına karşı düzenlenen protestoların artması üzerine bölgede eğitime ara verildi.

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, başörtüsü yasağına karşı düzenlenen protestoların artması üzerine bölgede eğitime ara verildi.

Guardian'ın haberine göre, Karnataka eyaletinde, bir devlet okulunda daha başörtülü Müslüman öğrencilerin derslere girmesinin yasaklanmasın ardından protesto gösterileri düzenlendi.

Karnataka Başbakanı Basavaraj Bommai, eyaletteki tüm liselerin eğitime üç gün ara vereceğini belirterek sükunet çağrısında bulundu.

Bommai, açıklamasında, "Bütün öğrencileri, öğretmenleri ve okulların yönetimini barış ve uyumu sürdürmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Eyalette, 7 Şubat'ta devlete ait yüksekokulda derslere başörtülü girmelerine izin verilmeyen Müslüman öğrenciler, ayrı sınıfa konulmuştu.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulu'ndaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kadın öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine, Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş, panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak, başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da başörtüsü yasağına karşı protestolar artınca okullar kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da başörtüsü yasağına karşı protestolar artınca okullar kapatıldı - Son Dakika
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