Hindistan'da bazı hastanelerde Müslümanlara yönelik İslamofobik yaklaşım - Son Dakika

ANKARA/YENİ Hindistan'da mart ayında bir cemaatin düzenlediği etkinliğe katılanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi ve virüsün başka eyaletlere yayılması, ülke genelinde bazı hastanelerin Müslümanlara yönelik İslamofobik tutum takınmasına yol açtı.

Hint basınındaki haberlere göre, Müslüman Rizvana Hatun, Carkhand Başbakanı Hemant Soren'e yazdığı mektupta, hamile olduğunu ve kanama şikayetiyle eyalette bulunan devlet hastanesi "MGM Hospital"a gittiğini ancak dini kimliği sebebiyle tedavi edilmediğini belirtti.

Mektubunda, hastaneye vardığında kanaması olmasına rağmen görevli personel tarafından "aşağılandığını" ve "Kovid-19'u yaymakla" suçlandığını kaydetti.

Hatun, hastane personelince terlikle dövüldüğünü aktararak, "Kanımı yerlerden silmem istendi. Şok oldum ve derhal özel bir kliniğe gittim. Orada bana bebeğimi kaybettiğim söylendi." ifadesini kullandı.

Dün, Uttar Pradeş eyaletinin Meerut şehrindeki "Valentis" özel onkoloji hastanesi, yerel bir gazeteye, sadece Kovid-19 testi negatif çıkan Müslüman hastaların hastaneye kabul edileceğine ilişkin ilan vermişti.

Sosyal medyada aralarında akademisyen, gazeteci ve doktorların bulunduğu yüzlerce kişi, "ayrıştırıcı" olarak nitelendirdikleri hastane yönetiminin ilanına tepki göstermişti.

Bu ayın başlarında, Racastan eyaletinin Bharatpur bölgesinde Müslüman olduğu gerekçesiyle "Zenana" isimli hastaneye alınmayan ve ambulansta doğum yapmak zorunda kalan bir kadın da bebeğini kaybetmişti.

BJP üyeleri, Müslümanları Kovid-19'u ülkeye yaymakla suçluyor

Telegraph gazetesinin haberine göre, iktidardaki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) üyeleri, Müslümanları, Kovid-19'u ülkeye yaymakla suçluyor.

Hükümet, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının yüzde 30'unun Tebliğ Cemaati'nin mart ayı başlarında düzenlediği dini bir toplantı ile bağlantılı olduğunu savunuyor.

Telangana eyaletinde bazı hastanelerin, Müslümanların sağlık kurumuna girişini reddettiği belirtiliyor.

Ülke genelinde çok sayıda Müslüman kendilerine yönelik düşmanlığın arttığını, eczane ve marketlere kabul edilmediklerini ifade ediyorlar.

Müslüman liderler, Tebliğ Cemaati'ne yönelik soruşturma açılmasını doğru bulduklarını ancak bu bahane ile tüm Müslümanların hedef haline getirilmesine karşı olduklarını duyurdu.

Ülkede Hindu grupların benzer toplantıları ise eleştiri konusu yapılmıyor.

Hint milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin geçen yıl yeniden seçilmesinin ardından Müslümanlara yönelik saldırı ve politikalar artmıştı.

BJP'li siyasetçilerin cesaretlendirdiği Hindu çeteler, Yeni Delhi'deki Müslümanların evlerine ve iş yerlerine saldırmış, çıkan olaylarda 51 sivil hayatını kaybetmişti.

Hindistan'da mart ayı başında Tebliğ Cemaati tarafından başkent Yeni Delhi'de düzenlenen etkinliğe katılan kişilerde Kovid-19 tespit edilmesi ve virüsün farklı bölgelere yayılması, Müslümanları nefret söylemleriyle karşı karşıya bırakmıştı.

Hükümet yanlısı televizyon kanalları, sosyal medya kullanıcıları, yazarlar ve gazetecilerin aralarında bulunduğu kişi ve kurumlar Müslümanları adeta hedef tahtası haline getirmişti.