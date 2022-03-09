Hindistan'da Bengal kaplanı 8 saat boyunca ahırda mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da Bengal kaplanı 8 saat boyunca ahırda mahsur kaldı

09.03.2022 14:40
Hindistan'da Bengal kaplanı 8 saat boyunca ahırda mahsur kaldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde girdiği ahırda mahsur kalan Bengal kaplanı, yaban hayatını koruma kuruluşu ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde girdiği ahırda mahsur kalan Bengal kaplanı, yaban hayatını koruma kuruluşu ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Newsweek dergisinin haberine göre, eyalete bağlı Etah bölgesinde yerliler, ineklerin ahırında dişi bir kaplana rastladı.

Çağrılar üzerine bölgeye gelen Uttar Pradeş Orman Dairesi ve Yaban Hayatı SOS kuruluşu, bölge halkının güvenliğini dikkate alarak, mahsur kalan kaplanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yetkililer, 8 saat süren kurtarma çalışmaları sonucu Bengal kaplanını çıkarmayı başardı.

Mahsur kalan kaplanın kuyruğunda ufak yaralanmalar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaban Hayatı SOS Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kartick Satyanarayan, yaptığı açıklamada, kaplanın hangi koruma bölgesinden kaçtığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Yaban Hayatı SOS Veterinerlik Hizmetleri Müdür Yardımcısı S. Ilayaraja da operasyonun zorlu geçtiğinin altını çizerek, "Hayvanın güvenli şekilde çıkarılması için birkaç kez deneme yapmamız gerekti." dedi.

İnsan nüfusunun yoğun olduğu bölgede böyle bir olayın yaşanmasının habitatın hızla bozulduğunun göstergesi olduğu belirtildi.

Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor.

YORUMLAR
500
Asya borsaları Hindistan hariç geriledi Asya borsaları Hindistan hariç geriledi Ukrayna'da Vurulan Öğrenci Ülkesi Hindistan'a Döndü Ukrayna'da Vurulan Öğrenci Ülkesi Hindistan'a Döndü

Bengal, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Bengal kaplanı 8 saat boyunca ahırda mahsur kaldı - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Son Dakika: Kulüpler Birliği, TFF'nin kararları nedeniyle olağanüstü toplanacak!
14:36 Skandal karar: İsviçre mahkemesinden 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat!
14:36 Rus tankı sivil aracı vurmuştu! 2 Ukraynalı yaşamını yitirdi
14:25 İstanbul'da Marmaray seferleri 02.00'a kadar uzatıldı!
14:09 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı?
14:04 Avcılar'da engelli çocuğuyla minibüse binen kadına, şoförden 'pes' dedirten sözcükler
13:53 Son dakika: Kar fırtınası başladı! Yarın İstanbul'da kamu personeli idari izinli olacak
13:49 13 hakemin görevine son verilmişti! TFF Başkanı Özdemir: Kararımız kesindir
13:47 13 hakeme maç verilmemesine bir tepki de Başakşehir'den: Bu bir operasyon!
13:43 Meşhur 1987 kışında ne oldu? Ne kadar kar yağdı? Bilmeyenler için işte o görüntüler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 14:47:54. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da Bengal kaplanı 8 saat boyunca ahırda mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement