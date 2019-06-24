Son Dakika Haberleri: Hindistan'da beyin iltihabı salgını
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Hindistan'da beyin iltihabı salgını

16 dakika önce

Hindistan'ın Bihar eyaletinde ay başından bu yana ensefalit (beyin iltihabı) salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 152'ye yükseldi.

Hindistan'da beyin iltihabı salgını, System.String[]
Hindistan'ın Bihar eyaletinde ay başından bu yana ensefalit (beyin iltihabı) salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 152'ye yükseldi.
Üst düzey sağlık görevlisi Sanjay Kumar, Bihar eyaletinde haziran başından bu yana 152 çocuğun ensefalit nedeniyle öldüğünü, ölümlerin 38 bölgenin 20'sinde yaşandığını bildirdi.
Yetkililer, 1 Haziran'dan bu yana kayıt altına alınan ensefalit vaka sayısının da 700'ü geçtiğini belirtti.
Bu arada, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin eyalet yönetimi ve merkezi yönetimden mahkemeye salgınla ilgili rapor sunmalarını talep ettiği aktarıldı.
Uzmanlar, Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden Bihar'da görülen salgına, olgunlaşmamış liçi meyvesinin tüketilmesiyle bulaşan bir virüsün sebep olduğunu düşünüyor.
Özellikle çocukları yoğun etkileyen bu rahatsızlık, beyinde ödem oluşumuyla kusma ve yüksek ateş gibi şikayetlere yol açıyor.

Daha çok genç yaştaki yetersiz beslenen kişilerde rastlanan, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla başlayan ensefalit vakalarına benzer belirtilerin görüldüğü 2012 yılında 40'tan fazla çocuk hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:05 Kaynak: AA
Bihar, Hindistan, Güncel
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