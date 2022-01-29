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Hindistan'da bin drone ile Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika

Hindistan'da bin drone ile Cumhuriyet Bayramı kutlaması

29.01.2022 23:30

Hindistan'ın 73'üncü Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında başkent Yeni Delhi'de bin drone ile gösteri düzenlendi.

Hindistan'ın 73'üncü Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında başkent Yeni Delhi'de bin drone ile gösteri düzenlendi.

Hindistan'ın 73'üncü Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında başkent Yeni Delhi'deki Vijay Chowk tören bulvarında Hindistan yapımı bin drone ile gösteri düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan törende dronelar gökyüzünde Hindistan haritası ve bayrağı gibi şekiller yaparak, izleyicilerden tam not aldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının sonunda yapılan Beating Retreat töreni ile söz konusu kutlamalar sona erdi. Gösteri ilk kez "Azadi ka Amrit Mahotsav" olarak kutlanan Bağımsızlığın 75. yılı anma töreninin bir parçası haline getirildi.

Beating Retreat, 17. yüzyıl İngiltere'sine dayanan askeri bir törendir ve ilk olarak yakınlardaki devriye birimlerini kalelerine geri çağırmak için kullanılmıştır.

(Sohail Khan/İHA)

Hindistan'da bin drone ile Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Hindistan'da bin drone ile Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Hindistan'da bin drone ile Cumhuriyet Bayramı kutlaması

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Cumhuriyet, Yeni Delhi, Drone, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da bin drone ile Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da bin drone ile Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika
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