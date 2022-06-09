Hindistan'da bina çöktü: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da bina çöktü: 1 ölü, 16 yaralı

09.06.2022 21:35

- Hindistan'da bina çöktü: 1 ölü, 16 yaralı Hindistan'ın Mumbai kentinde bir binanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- Hindistan'da bina çöktü: 1 ölü, 16 yaralı

MUMBAİ - Hindistan'ın Mumbai kentinde bir binanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'deki Bandra West bölgesinde gece saatlerinde 2 katlı bir bina çöktü. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla enkaz altında kalanlar çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin de yer aldığı enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, binanın çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hindistan'da bina çöktü: 1 ölü, 16 yaralı
Hindistan'da bina çöktü: 1 ölü, 16 yaralı
Hindistan'da bina çöktü: 1 ölü, 16 yaralı
Hindistan'da bina çöktü: 1 ölü, 16 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da bina çöktü: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da bina çöktü: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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