Son Dakika Haberleri: Hindistan'da bina çöktü: 7 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'da bina çöktü: 7 ölü

10 saat önce

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindistan'da bina çöktü: 7 ölü, System.String[]
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

NDTV kanalının haberine göre, Mumbai'ye bağlı Dongri bölgesinde en az 100 yıllık 4 katlı bina çöktü.
İtfaiye ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri, enkaz altında kalan 7 kişinin cesedine ulaştı.
Binanın enkazında kaldığı tahmin edilen 40 civarında kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Enkaz altından şimdiye kadar 8 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.
Dar bir sokakta bulunan binanın bitişiğindeki binalar da itfaiye ekiplerince güvenlik nedeniyle tahliye edildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olayı "acı verici" olarak nitelendirerek, çöken binada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara da şifa diledi.
Modi, Maharashtra eyalet hükümetinin, NDRF'nin ve yerel yetkililerin kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
"Geciktirilip geciktirilmediğini anlayacağız"

Maharaştra Eyalet Başbakanı Devendra Fadnavis, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın çok eski ve kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu söyledi.

Fadnavis, "Olayla ilgili soruşturmadan sonra kentsel dönüşümün geciktirilip geciktirilmediğini anlayacağız." dedi.

Dünyanın en kalabalık kentlerinden Mumbai'de, bina güvenliği temel sorunlardan biri olarak görülüyor.
Maharaştra, Hindistan, Mumbai, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da çöken binada onlarca kişi mahsur kaldı Hindistan'da 9 milyon kişiyi etkileyen sel 67 can aldı ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 04:24:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da bina çöktü: 7 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]