Son dakika haber! Hindistan'da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Hindistan'da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı

13.05.2022 22:09
Son dakika haber! Hindistan'da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı

Son dakika haberleri... Hindistan'ın Delhi şehrindeki Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada çıkan yangında en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Hindistan'ın Delhi şehrindeki Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada çıkan yangında en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Hindistan'ın Delhi şehrinde Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı. Olayda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin ise yaralandığı açıklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde binanın 1'inci katındaki dumanların hızla yayıldığı görüldü. Binada birçok şirkete ait ofisin bulunduğu öğrenilirken, binadakilerin panikle camlardan atlamaya çalıştığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile binada mahsur kalan 60 kişinin kurtarıldığı açıklandı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yangının jeneratörden çıktığı öğrenildi.

((Sohail Khan - İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 26 kişi öldü Son dakika haberi! Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 26 kişi öldü BAĞCILAR'DA YANGIN havadan görüntü BAĞCILAR'DA YANGIN havadan görüntü

İtfaiye, Yangın, Metro, India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hindistan'da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
22:01 ABD Savunma Bakanı Austin, savaşın 79. gününde ilk kez Rus mevkidaşıyla görüştü, acil ateşkes istedi
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolteli kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
20:55 Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı: Yalnız da kalsak mücadelemizi sürdüreceğiz
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 22:18:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Hindistan'da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement