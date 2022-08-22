Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çiftçiler yine sokaklara çıktı

Hindistan'da binlerce çiftçi, uzun bir aranın ardından minimum destek ücreti talebiyle yeniden sokaklara çıktı.

The Indian Express'in haberine göre, Yeni Delhi'de bir araya gelen protestocular, barikatları aşarak hükümetin yerine getirmediği vaatlerini protesto etti, Başbakan Narendra Modi karşıtı slogan attı.

Hindistan Çiftçileri Birliği (BKU) lideri Jagjeet Singh Dallewal, yaptığı açıklamada, çiftçilerin başkent Yeni Delhi'de düzenlediği protestolara polisin müdahalede bulunduğunu belirtti.

Mahsul yetiştirmek için minimum destek ücreti talep eden çiftçilerin, polis tarafından engellendiğini söyleyen Dallewal, eylemlerin barışçıl ve bir günlük olduğunun altını çizdi.

Dallewal, başkente giden araçlara izin verilmediğini savundu.

Emniyet yetkilileri ise Ghazipur sınırına "çok fazla grubun" geldiğini ve "kalabalığı kontrol altında tutmak" amacıyla durdurulduklarını ancak gerekli işlemlerin ardından yola devam etmelerine izin verildiğini bildirdi.

Polis, protestolara Pencap ve Haryana eyaletlerinden 5 bin çiftçinin katıldığını duyurdu.

Öte yandan polis, kalabalığın önüne geçmek amacıyla bazı çiftçilerin gözaltına alındığını doğruladı.

Yetkililer, Yeni Delhi'ye giden göstericilerin Tikri, Singhu ve Ghazipur kentlerinde trafiğin durmasına yol açtığını kaydetti.