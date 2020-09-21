Hindistan'da bir adam doğmamış bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını deşti - Son Dakika

Hindistan'da bir adam doğmamış bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını deşti

Hindistan'da bir adam doğmamış bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için hamile karısının karnını deşince bebek hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir adam doğmamış bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını deşti, System.String[]

Hindistan'da bir adam doğmamış bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için hamile karısının karnını deşince bebek hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Budaun kentinde kimliği açıklanmayan bir adam doğacak çocuklarının cinsiyetini öğrenmek amacıyla hamile karısının karnını orakla deşti. Kadın ağır yaralanırken, bebek hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın 19 Eylül'de meydana geldiği aktarılırken, kadının başkent Yeni Delhi'de yoğun bakımda olduğu açıklandı. Polis, adamın gözaltına alındığını aktardı.

Kadının erkek kardeşi Golu Singh olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ablasının 5 kızı olduğunu ve eniştesinin bebeğin cinsiyetini öğrenmek için bunu yaptığını ifade etti. Singh, "Ablama orakla saldırdı ve doğmamış çocuğun cinsiyetini kontrol etmek istediğini söyleyerek karnını deşti" dedi.

Hindistan'da kız çocukları evlendiklerinde çeyiz ödemek zorunda kalan aileler, genellikle kız çocuklarını yük olarak görmektedir. Bu nedenle kız yerine erkek çocuklar tercih edilmektedir. Hindistan yasalarına göre, doktorların ve sağlık çalışanlarının doğmamış bir çocuğun cinsiyetini ebeveynleriyle paylaşması, çocuğun cinsiyetini belirlemek için testler yapması veya kız çocuklarını kürtaj yolu ile aldırmak yasaklanmıştır. - YENİ DELHİ

Yeni Delhi, Hindistan, Polis, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 21:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da bir adam doğmamış bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için karısının karnını deşti - Son Dakika

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