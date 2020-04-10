Son Dakika › Güncel › Hindistan'da bir adam otomobilini korona virüse çevirdi, 'evde kal' çağrısı yaptı - Son Dakika
Hindistan'da bir adam otomobilini korona virüse çevirdi, 'evde kal' çağrısı yaptı
6 saat önce
Hindistan'da korona virüs kaskıyla devriye yapan polisten esinlenen bir adam otomobilini korona virüse çevirdi.
Hindistan'da korona virüs kaskıyla devriye yapan polisten esinlenen bir adam otomobilini korona virüse çevirdi.
Hindistan'ın güneyinde otomobiline korona virüs görünümü veren bir adam her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Hindistanlı adam, korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında insanların karantinaya uymasını sağlamak için bu yöntemi denediğini açıkladı. Hindistan'da kaskıyla devriye yapan polisten esinlendiğini belirten adam sokağa çıkma yasağının sürdüğü Hindistan'da 'evde kal' çağrısı yaptı. - YENİ DELHİ
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:00 Kaynak: İHA
Son Dakika İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı