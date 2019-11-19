Son Dakika Haberleri: Hindistan'da bir adamın gözünden 7 santimetrelik canlı kurtçuk çıkarıldı
Son Dakika Güncel Hindistan'da bir adamın gözünden 7 santimetrelik canlı kurtçuk çıkarıldı - Son Dakika

Hindistan'da bir adamın gözünden 7 santimetrelik canlı kurtçuk çıkarıldı

6 saat önce

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 70 yaşındaki bir adamın gözünden 7 santimetrelik canlı kurtçuk çıkarıldı.

Hindistan'da bir adamın gözünden 7 santimetrelik canlı kurtçuk çıkarıldı, System.String[]

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 70 yaşındaki bir adamın gözünden 7 santimetrelik canlı kurtçuk çıkarıldı.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Baruç bölgesine yakın bir köyde yaşayan Caşu Patel, sağ gözündeki şiddetli ağrı üzerine hastaneye başvurdu.

Yaklaşık iki aydır hastaneye gidip gelen yaşlı adam, doktorların kendisine verdiği ilaçların bir fayda sağlamadığını belirtti.

İlaçların ağrıyı gidermemesine doktorların da şaşırması üzerine mikroskobik inceleme yapılan yaşlı adamın gözünde 7 santimetre boyunda bir kurtçuk bulunduğu tespit edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Milan Panchal, "Bu son derece nadir bir durum. Kurtçuk gözdeki beyaz yüzeydeydi. Hastanın yaş faktörü değerlendirildi ve risk faktörleri kendisine açıklandı. 30 dakikalık operasyonun ardından 7 santimetrelik kurtçuğu çıkartmakta başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

Kurtçuğun bir şekilde kan dolaşımına girdiğini ve vücudun içerisinde büyüdüğünü belirten Panchal, "Köpek ısırığı, çiftlikte çalışma, inek sağma ve benzeri durumlar buna neden olabilir." dedi.

Doktorlar, yaşlı adamın 12 yıl önce bir köpek tarafından ısırılması sonucu kurtçuğun kan dolaşım sistemine girdiğinden şüpheleniyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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