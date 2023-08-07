Hindistan'da Bir Adamın Öldürülüp Karısına Tecavüz Edildiği Olay - Son Dakika
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Hindistan'da Bir Adamın Öldürülüp Karısına Tecavüz Edildiği Olay

07.08.2023 11:44

Hindistan'da bir adam geceye yarısı gizliden girdiği evde bir adamı öldürdü. Adamın cesedi kanlar içinde yerde dururken adamın karısına tecavüz etti. İsmi Karthik olarak açıklanan 21 yaşındaki genç, 42 yaşındaki Sukhlal' isimli adamın evinde eşi ile uyuduğu sırada gece yarısı evlerine girdi. Sukhlal, Karthik'i eşi ile gizli ilişki yaşadığı için evine gece yarısı girdiğini söyleyince iki adam arasında kavga çıktı. Bunun üzerine Karthik, Sukhlal'ı sopa ile kafasına vurarak öldürdü. Ardından suçlu, öldürdüğü adamın karısına kocasının kanlar içindeki cesedi yanında tecavüz etti. Tecavüze uğrayan kadının ihbarı üzerine yakalanan Sukhlal, gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.

Hindistan'da bir adam geceye yarısı gizliden girdiği evde bir adamı öldürdü. Aadamın cesedi kanlar içinde yerde dururken adamın karısına tecavüz etti.

İsmi Karthik olarak açıklanan 21 yaşındaki genç, 42 yaşındakiSukhlal' isimli adamın evinde eşi ile uyuduğu sırada gece yarısı evlerine girdi.

Sukhlal, Karthik'i eşi ile gizli ilişki yaşadığı için evine gece yarısı girdiğini söyleyince iki adam arasında kavga çıktı.

Bunun üzerine Karthik,Sukhlal'ı sopa ile kafasına vurarak öldürdü. Ardından suçlu, öldürdüğü adamın karısına kocasının kanlar içindeki cesedi yanındatecavüz etti.

Tecavüze uğrayan kadının ihbarı üzerine yakalanan Sukhlal, gözaltına alınıp cezaevine gönderildi.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Dünya, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Hindistan'da Bir Adamın Öldürülüp Karısına Tecavüz Edildiği Olay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da Bir Adamın Öldürülüp Karısına Tecavüz Edildiği Olay - Son Dakika
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