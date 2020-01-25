Hindistan'da bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika

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Hindistan'da bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü
6 saat önce
YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de üzerine kat çıkılan binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:58 Kaynak: AA
YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de üzerine kat çıkılan binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye görevlisi Umesh Garg, olayın, Yeni Delhi'nin Bhajanpur bölgesinde meydana geldiğini söyledi.
Üzerine çıkılan katın inşası sırasında çöken binada 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 öğrencinin yaralandığı belirtildi.
Çökme sırasında binanın ilk katında öğrencilere özel ders verildiği kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan'ın Mumbai kentinde 2013'te yasa dışı inşa edilen bir binanın çökmesi sonucu 72 kişi yaşamını yitirmişti.
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