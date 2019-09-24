Son Dakika Haberleri: Hindistan'da bir binanın merdivenleri çöktü: 1 ölü
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Hindistan'da bir binanın merdivenleri çöktü: 1 ölü

10 dakika önce

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bir binanın merdivenlerinin bir kısmı çöktü.

Hindistan'da bir binanın merdivenleri çöktü: 1 ölü, System.String[]

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bir binanın merdivenlerinin bir kısmı çöktü. Enkaz altında kalan 10 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mumbai şehrindeki Khar bölgesinde yerel saat ile 14.20'de 5 katlı bir binanın merdivenlerinin bir kısmı çöktü. Çökme sonucu 10 yaşında bir kız enkaz altında kaldı. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucunda 21 kişi kurtarıldı, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki kız ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü

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-Binada oluşan çökme sonrası görüntü

-Olay yerinden ekiplerin görüntüsü

-Kurtarma çalışmaları

-Olayları izleyen kalabalık

-Binada oluşan çökmenin havadan görüntüsü

Hindistan, Mumbai, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:35 Kaynak: DHA
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