Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı - Son Dakika

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Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı
6 saat önce
Hindistan'ın Haydarabad eyaletinde bir evin çatısında uyuya kalan leopar görevliler tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:22 Kaynak: DHA
Hindistan'ın Haydarabad eyaletinde bir evin çatısında uyuya kalan leopar görevliler tarafından yakalandı.
Haydarabad'ın Shadnagar şehrinde ormana yakın bir yerde yaşayan Vijay Kumar, sabah kalktığında evinin çatısında uyuyan bir leopar ile karşılaştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ve Vahşi Yaşam yetkilileri, çatıda uyuyan leoparı ilaçla etkisiz hale getirerek dışarı çıkardı. Çevrede paniğe neden olan leoparın Nehru Hayvanat Bahçesi'ne götürüldüğü öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Leoparın çatıdaki görüntüsü
Görevlilerin leoparı götürmeleri
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