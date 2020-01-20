Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı - Son Dakika
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Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

6 saat önce

Hindistan'ın Haydarabad eyaletinde bir evin çatısında uyuya kalan leopar görevliler tarafından yakalandı.

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı, System.String[]

Hindistan'ın Haydarabad eyaletinde bir evin çatısında uyuya kalan leopar görevliler tarafından yakalandı.

Haydarabad'ın Shadnagar şehrinde ormana yakın bir yerde yaşayan Vijay Kumar, sabah kalktığında evinin çatısında uyuyan bir leopar ile karşılaştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ve Vahşi Yaşam yetkilileri, çatıda uyuyan leoparı ilaçla etkisiz hale getirerek dışarı çıkardı. Çevrede paniğe neden olan leoparın Nehru Hayvanat Bahçesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Leoparın çatıdaki görüntüsü

Görevlilerin leoparı götürmeleri


Haydarabad, Hindistan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:22 Kaynak: DHA
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Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı
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