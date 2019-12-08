Son Dakika Haberleri: Hindistan'da bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi öldü
Son Dakika Dünya Hindistan'da bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi öldü - Son Dakika Dünya

Hindistan'da bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi öldü

6 saat önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi öldü, System.String[]

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi.


Yerel basındaki haberlere göre, başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında yangın çıktı.

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Yeni Delhi, Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:44 
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