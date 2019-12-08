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Hindistan'da bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi öldü
6 saat önce
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında en az 43 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki haberlere göre, başkentin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:44
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