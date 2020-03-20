Hindistan'da bir genç kıza tecavüz edip öldüren 4 mahkum idam edildi

Hindistan'da bir genç kıza tecavüz ettikten sonra işkence ile öldüren 4 mahkum tutuklu bulundukları hapishanede idam edildi.



Açılan dava sonucu tutuklanan 6 mahkum bulunuyordu, biri ceza evinde intihar etti, reşit olmayan hükümlü ise 3 ay ıslah evinde tutulduktan sonra serbest bırakıldı.