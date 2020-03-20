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Hindistan'da bir genç kıza tecavüz edip öldüren 4 mahkum idam edildi
6 saat önce
Hindistan'da bir genç kıza tecavüz ettikten sonra işkence ile öldüren 4 mahkum tutuklu bulundukları hapishanede idam edildi. Başkent Yeni Delhi'de 2012 yılında meydana gelen olayda 23 yaşındaki bir tıp öğrencisinin otobüste toplu tecavüze uğradığı, ardından da vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı
Hindistan'da bir genç kıza tecavüz ettikten sonra işkence ile öldüren 4 mahkum tutuklu bulundukları hapishanede idam edildi.
Açılan dava sonucu tutuklanan 6 mahkum bulunuyordu, biri ceza evinde intihar etti, reşit olmayan hükümlü ise 3 ay ıslah evinde tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:58
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