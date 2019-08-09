Son Dakika Haberleri: Hindistan'da bir günde 220 milyon fidan dikildi
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Hindistan'da bir günde 220 milyon fidan dikildi

29 dakika önce

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te düzenlenen çevre kampanyası kapsamında, bir günde 220 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Hindistan'da bir günde 220 milyon fidan dikildi, System.String[]
Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te düzenlenen çevre kampanyası kapsamında, bir günde 220 milyon fidan toprakla buluşturuldu.
Orman Bakanlığı yetkilisi Bivhas Ranjan, devlet çalışanları, milletvekilleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyinde yolların, demiryolu hatlarının kenarlarına ve orman arazilerine milyonlarca farklı türde ağaç fidanı dikildiğini belirtti.
Ranjan, iklim değişikliğiyle mücadele ve eyalette çevre koşullarını iyileştirmek amacıyla düzenlenen kampanyadaki 220 milyon fidan hedefine ulaşıldığını da kaydetti.
2030'a kadar 95 milyon hektarlık alana fidan dikilmesi hedefleniyor
Hindistan'ın 1,3 milyarlık nüfusunun 200 milyonu Uttar Pradeş eyaletinde yaşıyor.
Topraklarının 3'te 1'ini ormanlık alan olarak korumayı amaçlayan Hindistan'da, 2030'a kadar 95 milyon hektarlık alana fidan dikilmesi amaçlanıyor.
Etiyopya, 31 Temmuz'da 12 saatte 353 milyondan fazla dikilen fidanla, "en kısa sürede en fazla fidan dikilmesi" rekoruna sahip.
Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:16 Kaynak: AA
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