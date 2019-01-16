Hindistan'da Bir İlk: Eşcinseller Dini Festivale Katıldı
42 dakika önce
Hindistan tarihinde ilk defa eşcinseller dünyanın en büyük dini festivallerinden "Kumbh Mela"ya katıldı.
Hindistan
tarihinde ilk defa eşcinseller dünyanın en büyük dini festivallerinden "Kumbh Mela"ya katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:43
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