Hindistan'da bir kadın desteklediği parti seçimleri kazanınca dilini kesti
04.05.2021 15:42
Hindistan'da 29 yaşındaki bir kadın, desteklediği partinin eyalet seçimlerini kazanmasının ardından verdiği sözü tutmak için dilini kesti.
Hindistan'da 29 yaşındaki bir kadın, desteklediği partinin eyalet seçimlerini kazanmasının ardından verdiği sözü tutmak için dilini kesti.
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Vanitha (29) adlı kadın ülkedeki eyalet seçiminde desteklediği parti Dravida Munnetra Kazhagam'ın (DMK) seçimleri kazanması durumunda dilini keseceği sözünü verdi. Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) partisinin koalisyon ortaklarıyla zafer kazandığını öğrenen Vanitha sonuçların belli olmasının ardından sabah saatlerinde Muthalamman tapınağına giderek 3 Mayıs'ta dilini kesti. Vanitha'nın Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle tapınağını kapısının önünde dilini kestiğini ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
- Hindistan
Son Dakika Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler