Son Dakika Haberleri: Hindistan'da bir kadın kast dışı evlilik yaptığı gerekçesiyle öldürüldü
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Hindistan'da bir kadın kast dışı evlilik yaptığı gerekçesiyle öldürüldü

3 saat önce

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir kadın, kast dışı evlilik yaptığı gerekçesiyle kuzeni tarafından öldürüldü.

Hindistan'da bir kadın kast dışı evlilik yaptığı gerekçesiyle öldürüldü, System.String[]

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir kadın, kast dışı evlilik yaptığı gerekçesiyle kuzeni tarafından öldürüldü.

Press Trust of India'da yer alan habere göre, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ichhwapur Garhi köyünde 23 yaşındaki Anju adlı kadın, kuzeni Pankaj tarafından öldürüldü.

Polis, kadının kriket sopasıyla öldürüldüğünü ve saldırganın yakalandığını açıkladı.

Anju'nun 8 yıl önce kaçarak kast dışı evlilik yaptığı, kocası ile geçen sene köylerine geri döndüğü belirtildi.

Hindistan'da her yıl kast dışı evlilik sebebiyle onlarca kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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