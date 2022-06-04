Hindistan'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti

04.06.2022 15:49
Hindistan'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da bir kimya fabrikasında kazan patlaması sonucu en az 6 işçi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da bir kimya fabrikasında kazan patlaması sonucu en az 6 işçi yaşamını yitirdi.

Indian Express'in haberine göre, Uttar Pradesh eyaletinin Hapur bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Altı işçinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Polis sözcüsü Surendra Singh, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına taziyelerini iletti.

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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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