Hintli blogger kendisi ile evlenmeye karar verdi! Hem davetiye bastırdı, hem de balayı organize etti

Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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