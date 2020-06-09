Hindistan'da bir kişinin mesanesinden bir metre uzunluğunda şarj kablosu çıktı - Son Dakika

Hindistan'da bir kişinin mesanesinden bir metre uzunluğunda şarj kablosu çıktı

Hindistan'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ismi açıklanmayan bir kişinin mesanesinde şarj kablosu tespit edildi.

Hindistan'da bir kişinin mesanesinden bir metre uzunluğunda şarj kablosu çıktı, System.String[]

Hindistan'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ismi açıklanmayan bir kişinin mesanesinde şarj kablosu tespit edildi. Özel operasyonla kişinin vücudundan çıkarılan şarj kablosu tıp dünyasını da şaşırttı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde tıp dünyasını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Olay, Hindistan'ın Assam eyaletindeki Guwahati kentinde meydana geldi. 30 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Çekilen röntgende, kişinin mesanesinde yaklaşık bir metre uzunluğunda bir şarj kablosunun olduğu görüldü.

ÖNCE YUTTUM DEDİ, SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Hindistan medyası, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin doktorlara, "Şarj kablosunu yuttum" dediğini duyurdu. Doktorlar ameliyat sırasında şarj kablosunun, kişinin cinsel organından mesanesine girdiğini tespit etti. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Walliul Islam, "Yaklaşık 25 yıldır cerrahım ancak şu ana kadar bir ameliyatta ilk kez böyle bir durumla karşılaştım" dedi.


Hindistan, Assam, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 04:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hindistan'da bir kişinin mesanesinden bir metre uzunluğunda şarj kablosu çıktı - Son Dakika Dünya

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