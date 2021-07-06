Hindistan'da bir Müslümanın gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından halk sokaklara indi - Son Dakika

Polisin de gruba biber gazıyla müdahale ettiği ifade edildi.

Han'ın gözaltında tutulduğu Barakar Polis Karakolu önünde toplanan çok sayıda kişinin, karakola taş fırlattığı ve bina önündeki araçları ateşe verdiği kaydedildi.

Han'ın akıbetini öğrenmek için polis karakoluna giden ailesine, Han'ın hasta olduğu gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı söylendi.

Ülke basınında çıkan haberde, Batı Bengal'in Assansol bölgesinde 21 yaşındaki Arnaan Han isimli bir Müslümanın hırsızlık şüphesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmasından bir gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

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