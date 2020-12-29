Hindistan'da bir ordu komutanı Cammu Keşmir'de 3 sivili öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika

Hindistan'da bir ordu komutanı Cammu Keşmir'de 3 sivili öldürmekle suçlanıyor

29.12.2020 17:13
Hindistan'da bir ordu komutanı Cammu Keşmir'de 3 sivili öldürmekle suçlanıyor, System.String[]

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, temmuzda 3 Keşmirli sivilin öldürülmesinin ardından bir Hint ordu komutanı, "adam kaçırmak ve öldürmekle" suçlandı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, temmuzda 3 Keşmirli sivilin öldürülmesinin ardından bir Hint ordu komutanı, "adam kaçırmak ve öldürmekle" suçlandı.

CNN'in haberine göre, temmuz ayında bir askeri operasyon sırasında öldürülen ve "terörist" olduğu iddia edilen 3 kişinin yerel halktan olduğu tespit edildi.

Yerel polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından özel bir soruşturma birimi, 3 Keşmirli sivilin öldürüldüğü olayda, kurbanların Hint askerleri tarafından "militan" gibi gösterildiğini belirledi.

Polis, yaptığı açıklamada, Hindistan ordusu komutanlarından Bhoopendra Singh ve diğer bir kişiyi, cinayetlere "askeri bir çarpışma" süsü verdiklerini ve "kimliklerinin alınmasının ardından cesetlerin üzerine yasa dışı yollardan elde edilen silah yerleştirdiklerini ve bu kişileri 'azılı terörist' olarak gösterdiklerini" belirterek, söz konusu sivilleri kaçırmak ve öldürmekle suçladı.

Açıklamada, Bhoopendra Singh'in "bilerek ve isteyerek" Keşmir'deki standart harekat prosedürlerine uymamayı seçtiği ifade edildi.

Hindistan ordusundan Singh'in sivil mahkemede mi yoksa askeri mahkemede mi yargılanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Cammu Keşmir'de çıkarılan olağanüstü hal (OHAL) yasası ile 1990 yılından bu yana Hindistan ordusu askerlerinin, federal hükümetin izni olmadan sivil mahkemelerde yargılanması yolu kapatılmıştı.

Hindistan hükümeti, geçen yıl Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeye on binlerce asker göndermişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti 2'ye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde 2 bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan, Militan, Temmuz, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da bir ordu komutanı Cammu Keşmir'de 3 sivili öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika


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