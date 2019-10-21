Hindistan'da bir otelde yangın çıktı
1 saat önce
? Hindistan'daki 25 odası bulunan 4 katlı bir otelde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:51 Kaynak: DHA
? Hindistan
'daki 25 odası bulunan 4 katlı bir otelde yangın çıktı. Müşterilerin tahliye edilmesi sonucu yangında, ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.
Yangın, Madhya Pradesh eyaletinde yer alan Indore şehrindeki 'Golden Gate' isimli otelde çıktı. Olay yerinde hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 katlı otelde kalan müşteriler ekipler tarafından tahliye edilirken, çevre binalardaki bölge halkı da önlem olarak tahliye edildi.Öte yandan yetkililer, an itibariyle ölü ya da yaralı olmadığını açıkladı. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.
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